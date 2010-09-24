Верстка PSD->HTML

HTML-версткаЗавершен25 заявок358 просмотров
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6 страниц.

Про кроссбраузерность (в том числе и ИЕ6), валидность по мере возможности и т.д. расписывать не буду, все должно быть на уровне.

Никаких JS библиотек использовать не придется. Только HTML+CSS.

Срок и цена с вас.

Оплата - WMZ, наличные (USD, ГРН) в Киеве, перевод на карту Приватбанка (ГРН).

Желательно, иметь возможность поговорить по Skype, хочу уточнить пару моментов.

Скрины дизайна - http://narod.ru/disk/24996778000/JPEG.rar.html .

Предложения (скрыты) пишите только в проект.

HTML
13 лет назад
penguin
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
cristalith
Евгений 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$80
3 дня
И вовремя, и качественно.
все ок
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