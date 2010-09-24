Верстка PSD->HTML

6 страниц.

Про кроссбраузерность (в том числе и ИЕ6), валидность по мере возможности и т.д. расписывать не буду, все должно быть на уровне.

Никаких JS библиотек использовать не придется. Только HTML+CSS.

Срок и цена с вас.

Оплата - WMZ, наличные (USD, ГРН) в Киеве, перевод на карту Приватбанка (ГРН).

Желательно, иметь возможность поговорить по Skype, хочу уточнить пару моментов.

Скрины дизайна - http://narod.ru/disk/24996778000/JPEG.rar.html .

Предложения (скрыты) пишите только в проект.