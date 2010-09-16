Нужно подправить вёрстку.

HTML-версткаЗакрыт6 заявок194 просмотра
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Есть сайт test.lli-study.ru, нужно сделать чтоб вёрстка была кроссбраузерная. Старый верстальщик неожиданно пропал, а проект срочный.

13 лет назад
LLIypLLIuk
Александр 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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