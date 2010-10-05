Нарезать psd в html

Требуется верстальщик макетов со знанием php. Необходимо сверстать 8 страниц (главная + 7 типовых). Верстка осуществляется под modx.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарезать готовый дизайн страницы (psd) в html. Сроки - до вторника. Цена $15.
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