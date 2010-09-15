Верстка макета под modx

Для ряда сайтов (всего около 8 штук, CMS разные: DLE, WP, самописные, без CMS) требуется внести изменения в основной шаблон. Доступы к админкам (или FTP) предоставлю. Примерный вид изменений (надо сказать, что они совсем небольшие) можно ...