Сверстать дизайн на дивах

HTML-версткаЗакрыт27 заявок365 просмотров
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Необходимо поверстать дизайн несколько страниц на дивах. Пример дизайна в прикрепленном файле.

13 лет назад
EleSha
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
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