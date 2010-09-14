Создать статичную версию сайта

Есть интернет-магазин с мелкими косяками http://jablonexshop.ru/ надо поправить верстку в одном месте и убрать мелкие недочеты (о которых я скажу) реально - работы на день, если умеешь и знаешь. Очень хочется человека из Москвы, чтоб я с ним ...