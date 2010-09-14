Создать статичную версию сайта

HTML-версткаЗакрыт10 заявок233 просмотра
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Необходимо создать статичную версию сайта www.unimilk-actual.ru.

Желтельно опыт подобной работы. На CMS устанавливать не нужно. Вверстка должна быть валидной.

Сроки: 1 неделя.

13 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
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