Переверстка сайта нужна на дивы

Требуется поправить тему CMS Drupal на сайте: http://www.free-soft.name/ Тема создана на основе темы ZEN Что править: 1) линии границ модулей, если не хватает контента, не доходят до конца. http://www.free-soft.name/node/182 2) если свернуть браузер и сужать, то центр не ...