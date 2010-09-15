Сверстать сложное меню (приватно для psywalker)

В который раз Максим сделал безупречную работу в кратчайшие сроки,отличный мастер-все сделано кроссбраузерно(в том числе и в IE6) валидно,чисто и аккуратно-впрочем как всегда.Огромное спасибо за проделанную работу,и удачи Макс.