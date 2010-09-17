Пофиксить небольшую проблему на сайте

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Нужно исправить проблему с отображением фона ссылок в браузерах IE.

В опере и файрфоксе ссылки отображаются нормально, в експлорере 6-8 у ссылок отображается какой-то левый фон

13 лет назад
accent-spb
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
timaxphp
Артем 
34 годаЭстония
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$30
1 день
Полностью доволен работой. Отличного специалиста можно отличить по тому факту, что он продумывает за заказчика (который специалистом не является) разные мелочи и нюансы. Артем как раз такой чел.
Буду рад сотрудничеству!