Пофиксить небольшую проблему на сайте

Есть интернет-магазин с мелкими косяками http://jablonexshop.ru/ надо поправить верстку в одном месте и убрать мелкие недочеты (о которых я скажу) реально - работы на день, если умеешь и знаешь. Очень хочется человека из Москвы, чтоб я с ним ...
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Нужно исправить проблему с отображением фона ссылок в браузерах IE.
В опере и файрфоксе ссылки отображаются нормально, в експлорере 6-8 у ссылок отображается какой-то левый фон
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