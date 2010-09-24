Верстка дизайна дл Wordpress

$200
HTML-версткаЗавершен7 заявок232 просмотра
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Необходимо сверстать дизайн под Wordpress.

Дизайн выполнен в Phtoshop.

Требование к кандидату наличие подобных работ.

WordPress
13 лет назад
GeeK
40 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранные исполнители
alox23
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$170
4 дня
Верстку сделал качественно и быстро... раньше оговоренных сроков. Работать было с ним приятно и продуктвино. Всем рекомендую. Буду поддерживать дальнейшее сотрудничество. Спасибо Александр!
Заказчик проявил себя как хороший менеджер: адекватность сроков, чёткое ТЗ, своевременный промежуточный контроль. Своевременная оплата. рекомендую.
Poplava
Игорь 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
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