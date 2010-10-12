Редизайн небольшого сайта

$100
HTML-версткаЗавершен27 заявок351 просмотр
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Сайт небольшой телекоммуникационной компании. Сайт аскетичный, графики не много, флеш и javascript отсутствуют.

В данный момент сайт работает, но дизайн сделан в 2003 году: смотрится не современно, верстка ужасная - табличная и очень избыточная.

Задача - обновить вид сайта, качественно сверстать div версткой. Требуется переделать дизайн только одной страницы.

Минимизация бюджета проекта приветствуется. Смотрю портфолио. Предоплата.

13 лет назад
serpinc
Андрей 
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Killme777
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад
$100
14 дней
Сотрудничали второй раз. Рабата выполнена раньше срока и качественно. Александр всегда на связи. Сотрудничеством остался доволен.
Поставил задачу. Внес предоплату. Принял работу. Оплатил остаток
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