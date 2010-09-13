Вставить left-меню на юкозе

HTML-версткаЗакрыт1 заявка157 просмотров
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Имееться сайт на юкозе, все готво, кроме меню. нужно вставить меню такое как тут

www.javascriptkit.com/script/script2/verticalmenu.shtml

Только 4-5 подуровней и чтобы можно было добавлять 2000 строк меню вместе с подуровнями.

13 лет назад
lodaf
Артем 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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