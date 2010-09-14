Исправить верстку странички, подправить косяки

Есть интернет-магазин с мелкими косяками http://jablonexshop.ru/

надо поправить верстку в одном месте и убрать мелкие недочеты (о которых я скажу)

реально - работы на день, если умеешь и знаешь.

Очень хочется человека из Москвы, чтоб я с ним встретился, познакомился, объяснил что хочу и в будущем рассчитывал на его помощь.