Исправить верстку странички, подправить косяки

$30
HTML-версткаЗакрыт14 заявок268 просмотров
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Есть интернет-магазин с мелкими косяками http://jablonexshop.ru/

надо поправить верстку в одном месте и убрать мелкие недочеты (о которых я скажу)

реально - работы на день, если умеешь и знаешь.

Очень хочется человека из Москвы, чтоб я с ним встретился, познакомился, объяснил что хочу и в будущем рассчитывал на его помощь.

13 лет назад
Albo1843
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад