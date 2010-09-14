Переделать верстку сайта в фиксированную (1024px)

HTML-версткаЗакрыт12 заявок245 просмотров
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Переделать верстку сайта с резиновой в фиксированную (1024) и

пофиксить 2 бага для IE6

13 лет назад
qalogic
Ирина 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
DIVst
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва(-5)
13 лет назад
$100
1 день
Все очень хорошо начиналось, обсудили постановку задачи.... и человек пропал. Обидно, что только время свое потратила на обсуждение и бесполезное ожидание. 100% не рекомендую.
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