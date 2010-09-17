Приватный проект для Анатолия Ругалева (RUgaleFF)

Работаю с Александром не в первый и даже не во второй раз. ТЗ, как всегда на высшем уровне. Всё наглядно и предельно ясно. Всегда на связи, и предупредителен в случае, если отлучается. Можно смело работать с ним, зная, что за недороботки относится хуже не станет. Имеет чувство юмора, даже в серьёзных ситуациях. Спасибо Вам. С уважением, Анатолий