Доверстать (вставить лого) шаблоны ряда сайтов

Для ряда сайтов (всего около 8 штук, CMS разные: DLE, WP, самописные, без CMS) требуется внести изменения в основной шаблон. Доступы к админкам (или FTP) предоставлю.

Примерный вид изменений (надо сказать, что они совсем небольшие) можно увидеть на прикрепленных изображениях. Есть логотип в AI. Верстальщик должен самостоятельно придумать:

а) слева или справа расположить логотип

б) подобрать цвета в логотипе и полосе так, чтобы они соответствовали общей гамме каждого сайта

в) внося изменения, проследить, чтобы изменения не внесли никакого "сбоя" структуры или сетки уже готового и работающего шаблона

г) проследить работоспособность изменений в 4ех основных браузерах

Что писать в полосе, список сайтов и доступы предоставлю исполнителю.

Дополнительно надо сделать скриншоты (полностраничные) всех главных страниц сайтов для размещения их в портфолио (две картинки - маленькую превьюшку [154 x 145 пикселей] и большое изображение [ширина 300 пикселей]).

Исполнитель будет выбран сегодня примерно в 23 по мск.

ВАЖНО: просьба сразу писать цену за всю работу + свои сроки.

Цена для меня критична, так что, скорее всего, выберу самый дешевый вариант исполнителя с приемлимым количеством отзывов.