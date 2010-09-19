Доверстать (вставить лого) шаблоны ряда сайтов

HTML-версткаЗавершен4 заявки196 просмотров
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Для ряда сайтов (всего около 8 штук, CMS разные: DLE, WP, самописные, без CMS) требуется внести изменения в основной шаблон. Доступы к админкам (или FTP) предоставлю.

Примерный вид изменений (надо сказать, что они совсем небольшие) можно увидеть на прикрепленных изображениях. Есть логотип в AI. Верстальщик должен самостоятельно придумать:

а) слева или справа расположить логотип

б) подобрать цвета в логотипе и полосе так, чтобы они соответствовали общей гамме каждого сайта

в) внося изменения, проследить, чтобы изменения не внесли никакого "сбоя" структуры или сетки уже готового и работающего шаблона

г) проследить работоспособность изменений в 4ех основных браузерах

Что писать в полосе, список сайтов и доступы предоставлю исполнителю.

Дополнительно надо сделать скриншоты (полностраничные) всех главных страниц сайтов для размещения их в портфолио (две картинки - маленькую превьюшку [154 x 145 пикселей] и большое изображение [ширина 300 пикселей]).

Исполнитель будет выбран сегодня примерно в 23 по мск.

ВАЖНО: просьба сразу писать цену за всю работу + свои сроки.

Цена для меня критична, так что, скорее всего, выберу самый дешевый вариант исполнителя с приемлимым количеством отзывов.

13 лет назад
gevak
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов
Выбранный исполнитель
no1dor
38 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Юрий - хороший верстальщик, качественно выполнил свою работу по моему проекту. Особенно понравилось его отношение к работе - учел все мои замечания, поправил некоторые моменты, которые даже не были предусмотрены в ТЗ, нормально отнесся к моей небольшой критике. Рекомендую всем, как профессионального исполнителя.
Хороший заказчик, оперативно предоставил необходимые данные, быстро проверял проделанную работу и своевременно произвел оплату. Рекомендую как добросовестного заказчика.
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