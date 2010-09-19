Доверстать (вставить лого) шаблоны ряда сайтов

Нужно сделать шаблон для джумлы. Есть дизайн (в аттачменте). При необходимости могу предоставить psd. Шаблон фиксированной ширины - 1000px
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для ряда сайтов (всего около 8 штук, CMS разные: DLE, WP, самописные, без CMS) требуется внести изменения в основной шаблон. Доступы к админкам (или FTP) предоставлю.
Примерный вид изменений (надо сказать, что они совсем небольшие) можно увидеть на прикрепленных изображениях. Есть логотип в AI. Верстальщик должен самостоятельно придумать:
а) слева или справа расположить логотип
б) подобрать цвета в логотипе и полосе так, чтобы они соответствовали общей гамме каждого сайта
в) внося изменения, проследить, чтобы изменения не внесли никакого "сбоя" структуры или сетки уже готового и работающего шаблона
г) проследить работоспособность изменений в 4ех основных браузерах
Что писать в полосе, список сайтов и доступы предоставлю исполнителю.
Дополнительно надо сделать скриншоты (полностраничные) всех главных страниц сайтов для размещения их в портфолио (две картинки - маленькую превьюшку [154 x 145 пикселей] и большое изображение [ширина 300 пикселей]).
Исполнитель будет выбран сегодня примерно в 23 по мск.
ВАЖНО: просьба сразу писать цену за всю работу + свои сроки.
Цена для меня критична, так что, скорее всего, выберу самый дешевый вариант исполнителя с приемлимым количеством отзывов.
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