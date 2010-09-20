Сделать шаблон для Joomla 1.5

Требуется сделать валидную верстку на div, джава скрипты на базе jQuery. Страницы сайта в приложении, Сообщите сроки и бюджет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать шаблон для джумлы. Есть дизайн (в аттачменте). При необходимости могу предоставить psd.
Шаблон фиксированной ширины - 1000px
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