Сделать шаблон для Joomla 1.5

HTML-версткаЗавершен14 заявок243 просмотра
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Нужно сделать шаблон для джумлы. Есть дизайн (в аттачменте). При необходимости могу предоставить psd.

Шаблон фиксированной ширины - 1000px

Joomla
13 лет назад
giorgio
Говард 
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
DiamondPhoenix
Василий 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Отлично выполнил работу, всё в сроки и по адекватной цене. Продолжаю сотрудничать...
Сотрудничеством доволен. Работаем дальше.
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