Сделать шаблон для Joomla 1.5

Есть около 5 магазинов, которые нужно сверстать и сайт партнерской программы. Магазины динамические, много блоков, которые должны быть строго правильно расположены в коде, в соответствии со спецификацией. В общем нужен _опытный_ верстальщик, который с полуслова понимает заказчика, ...