Сверстать сайт

Добрый день. есть проблема в шапке справа не отображается корректно надпись Телефон отдела кадров в IE. + картинка заходит за экран и края не ровно отображаются. На всех остальных браузерах все корректно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По предоставленному не сложному дизайну выполнить верстку. От вас xhtml + css.
Цена, срок.
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