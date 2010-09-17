Верстка Joomla

http://docs.jquery.com/UI/Tabs Оригинал Проблема выявляется только в опере. http://uatur.info/ukraina/zhitomirskaja/ovruch/pamjatnik-boevojj-i-trudovojj-slavy-avtomobil-gaz-aa/
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Надо сделать верстку под Joomla(только верстка,натягну сам).Верстка div-ами,кроссбраузерна.ПСД нету,есть только картинка ее и прицепляю.На бекгроунде сайта будет флеха.Бюджет строгий.Оплата ЯД.
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