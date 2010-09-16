Надо сверстать и настроить дизайн под JokerBoard

Есть сайт - доска объявлений.

А теперь появилось желание добавить новые страницы социальной направленности, с новостийным медиаконтентом, с голосовалками, с видео...

- Есть дизайн,

- Есть ТЗ,

- Есть контент.

Надо сверстать, посадить на движок и сделать, чтоб работало.

Потом будут новые проекты на этом движке и хосте.

Потребуется так же постоянное сопровождение, доводка, отладка и рихтовка.

Связываться со мной лучше по телефону.

Почту просматриваю регулярно.

В Аське сижу редко.