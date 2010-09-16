Надо сверстать и настроить дизайн под JokerBoard

Необходимо сверстать заглавную страницу сайта(после будет немногим больше. обсуждается за результатами сверстанное заглавной страницы). От Вас: понятный чистый код, ответственность, быстрое исполнение. Рассмотрю предложение верстальщиков только из Киева или Черкас.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт - доска объявлений.
А теперь появилось желание добавить новые страницы социальной направленности, с новостийным медиаконтентом, с голосовалками, с видео...
- Есть дизайн,
- Есть ТЗ,
- Есть контент.
Надо сверстать, посадить на движок и сделать, чтоб работало.
Потом будут новые проекты на этом движке и хосте.
Потребуется так же постоянное сопровождение, доводка, отладка и рихтовка.
Связываться со мной лучше по телефону.
Почту просматриваю регулярно.
В Аське сижу редко.
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