Верстка сайта

HTML-версткаЗакрыт6 заявок240 просмотров
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Необходимо сверстать заглавную страницу сайта(после будет немногим больше. обсуждается за результатами сверстанное заглавной страницы).

От Вас: понятный чистый код, ответственность, быстрое исполнение.

Рассмотрю предложение верстальщиков только из Киева или Черкас.

Верстка сайта
13 лет назад
sroman
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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