Верстка простого макета

Есть сайт - доска объявлений. А теперь появилось желание добавить новые страницы социальной направленности, с новостийным медиаконтентом, с голосовалками, с видео... - Есть дизайн, - Есть ТЗ, - Есть контент. Надо сверстать, посадить на движок и сделать, чтоб работало. Потом будут ...