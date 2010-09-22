Сверстать дизайн под social engine 4

$250
HTML-версткаЗавершен4 заявки171 просмотр
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Нужно сверстать готовый Дизайн в PSD формате под social engine 4.

Срок максимум 1,5 недели.

JPG в прикр. файле

13 лет назад
daniweb
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Vi-Ras
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$200
7 дней
Отличный Исполнитель, делает все ЧЕТКО по требованию! Буду работать с ним дальше и всем советую Виталия. 10+
Спасибо. Хороший заказчик. Рекомендую.
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