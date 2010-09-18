Подправить верстку на дивах прямо сейчас

Дано: 1. Есть простой движок на Smarty 2. Дизайн главной страницы Нужно: 1. Сверстать дизайн главной страницы 2. Настроить CSS стили для других внутренних страниц (форма контактов, каталог, форма оплаты) 3. Интегрировать в движок. Дополнительные данные: Шаблон сделанный под смарти, и имеющий переменные: 1. меню 2. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно поправить одну мелочь в дивовой верстке (съезжает один блок).
Работа на 1-3 минуты.
Кто готов помочь, сразу оставляйте асю для связи!
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