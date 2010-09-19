Сверстать одну форму, срочно

Добрый день! Есть готовая верстка сайта, сделанная фиксированным размером под 1024. Нужно в шапке сделать репит-х и зарезинить контентную часть. Работы действительно мало, сайт элементарный, поэтому хотелось бы увидеть низкую стоимость и срок в 20-40 минут!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать форму,кроссбраузерно,валидно.
Работа несложная,требуется сделать быстро.
ICQ 640435348
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