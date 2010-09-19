Сверстать одну форму, срочно

HTML-версткаЗакрыт3 заявки214 просмотров
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Требуется сверстать форму,кроссбраузерно,валидно.

Работа несложная,требуется сделать быстро.

ICQ 640435348

13 лет назад
indock
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
zombieman
Руслан 
31 годПольша
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов(-2)
13 лет назад
$5
1 день
Взялся сделать.Сказал через 2 часа все будет готово.Взял предоплату.И больше я его не видел.Очень сильно подвел меня. -------------------------------------------------------------------------------------------- Куда отправил?Формы так и нет,да и после истечения срока зачем она мне нужна.
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