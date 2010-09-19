Верстка макета на OsCommerce

Смешаная верстка (див+блочная). Три страницы. Сложность средняя-ниже среднего. Кроссбраузерность. Без скриптов. Пишите в аську 61962194. Оставляйте ваши предложения. Сроки: Во вторник будет готов макет - к четвергу нужна верстка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно сверстать макет и повесить его на OsCommerce Vam Edition. так же есть диз внутренних страниц.
писать на асю 1652513
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо создать страницу с формами отправки сообщения с сайта, cms Bitrix. пример формы http://expertsro.ru/raschet_vstupleniya_v_sro_proektiro алгоритм форм прикреплен в файлеЗавершен13 лет назад
- $100
Верстка под сабжевый двигЗавершен13 лет назад
- $50
Нужен человек, который бы периодически вносил изменения / нововведения в сайт. На первом этапе, работа не сложная: заменить, подвигать текст; вставить иконки, картинки, тексты. !В приложении перечень изменений/нововведений на первое время. Сайт на ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать Хорошую вёрстку страниц по существующим стандартам. Примеры страниц во вложение. Предлогайте свои цены. icq: 55552552 email: [email protected]Закрыт13 лет назад
- $10
Нужно переверстать макет сайта из табличного в блочный. Макет есть сверстанный и в PSD. Макет не сложный. Предложения отправляйте на почту [email protected]Закрыт13 лет назад
- $50
Собственно сабж. Нужно натянуть дизайн на самописный движок. детальнее при личной пириписке в аське сразу предупреждаю что движек не простой, но кто нормально розбирается - веллкам!! 571-746-555HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется программист PHP SHOP Enterprise для верстки дизайна для двух интернет-магазинов и некоторых доработок. Интересуют сжатые сроки, профессионализм, приемлемые цены, креативность. Исходники естьЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо сверстать макет одной страницы и установить на cms Joomla Требования к верстке: 1. Кроссбраузерность IE6/7/8, FF, Opera, Chrome 2. Блочная, резиновая, валидная версткаЗавершен13 лет назад
Есть верстка..нужно натянуть на движок. цена, сроки?HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад