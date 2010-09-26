Создать форму отправки сообщения на сайте Bitrix

$50
HTML-версткаЗавершен4 заявки204 просмотра
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Необходимо создать страницу с формами отправки сообщения с сайта, cms Bitrix.

пример формы

http://expertsro.ru/raschet_vstupleniya_v_sro_proektiro

алгоритм форм прикреплен в файле

13 лет назад
sjoy
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SairusV
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$55
2 дня
Работы выполнена в соответствии с тз
Компетентный заказчик.
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