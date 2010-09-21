HTML-верстка макета (psd)

$50
HTML-версткаЗавершен12 заявок262 просмотра
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Здравствуйте,необходимо сверстать макет.

По всем стандартам:

Обязательные требования:

1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии опервы,хром и сафари.

2.Резиновая верстка (от 1024 х 768 и выше).

3.Валидная и сео оптимизированная верстка.

4.Совпадение с макетами должно быть 100 %

5.Возможно кое где придется сделать некоторые шрифты подкачкой, так как их нет в веб наборе, так что прошу отписываться только тех кто умеет это делать (куфон или другие методы подкачки шрифтов)

6.Так же меню необходимо сделать любым способом не конфликтующим с мутулс !(при наведении мышки на пункты меню,так же должна перемешаться стрелочка слева показывающая в каком разделе мы щас находимся.)

Срок: до завтрашнего утра ! до 12 по Мск.

Жду Ваших предложений.

Джипег в приложении.

HTML
13 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
TipTop
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$50
1 день
Продолжаю успешное сотрудничество с Николаем !
Очень рад сотрудничеству с Иваном, всегда на связи, требователен и в тоже время адекватно воспринимает все ньансы.
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