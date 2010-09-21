HTML-верстка макета (psd)

Требуется сверстать форму,кроссбраузерно,валидно. Работа несложная,требуется сделать быстро. ICQ 640435348
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,необходимо сверстать макет.
По всем стандартам:
Обязательные требования:
1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии опервы,хром и сафари.
2.Резиновая верстка (от 1024 х 768 и выше).
3.Валидная и сео оптимизированная верстка.
4.Совпадение с макетами должно быть 100 %
5.Возможно кое где придется сделать некоторые шрифты подкачкой, так как их нет в веб наборе, так что прошу отписываться только тех кто умеет это делать (куфон или другие методы подкачки шрифтов)
6.Так же меню необходимо сделать любым способом не конфликтующим с мутулс !(при наведении мышки на пункты меню,так же должна перемешаться стрелочка слева показывающая в каком разделе мы щас находимся.)
Срок: до завтрашнего утра ! до 12 по Мск.
Жду Ваших предложений.
Джипег в приложении.
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