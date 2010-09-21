Сверстать таблицу

HTML-версткаЗакрыт5 заявок294 просмотра
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http://www.domosti.ru/journal/article.html?id=93 на этой странице табличку, чтоб ширина первого столбца была самой большой, а второго и третьего равными между собой и меньше чем первый , к примеру первый столбец 10 см а второй и третий 3 см, как то так

предложение цены и сроков пишите в асю 554 303 577

13 лет назад
dibrov83
Сергей 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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