Сверстать таблицу

http://www.domosti.ru/journal/article.html?id=93 на этой странице табличку, чтоб ширина первого столбца была самой большой, а второго и третьего равными между собой и меньше чем первый , к примеру первый столбец 10 см а второй и третий 3 см, как то так

предложение цены и сроков пишите в асю 554 303 577