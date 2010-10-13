Приватный проект для Кирилла Евсеева (kirilev)

Нужен скрипт, работающий во всех браузерах который показывает окно при закрытии вкладки. Т.е. если пользователь закрывает окно или вкладку сайт выдет ему сообщение с подтверждением. При нажатии "Да" окно закрывается, при нажатии нет "Нет" закрытие прерывается. При переходе ...