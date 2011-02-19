Div-верстка несложного макета

$50
HTML-версткаЗавершен6 заявок314 просмотров
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Требования:

знание требований к верстке:)

Кроссбраузерность, особенно - Сафари, Ие и Хром

Пожелания:

Разделить css разметку и про оформление

Минимальный обьем кода

Оплата Киви-кошельком или Яндекс деньгами.

Поехали.

13 лет назад
kushedow
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
sg-design
Сергей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
А кстати все отлично получилось. Спасибо Сергею :)
Отличный заказчик. Буду рад работать и в дальнейшем ))
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