Убрать Read more

Нужно добавить голосование в новость на сайте http://www.i-institute.ru/ Голосовать могут только зареганные пользователи (пользователи находятся в компоненте К2) Голосование с результатами (сколько пользователей за что проголосовало)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на WP, при заполнении сайта статья полностью не видна, нужно кликнуть на Read more.
Хотелось бы, что бы статья появлялась полностью на сайте, без Read more.
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