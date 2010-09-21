Верстка под VirtueMart

Нужно добавить голосование в новость на сайте http://www.i-institute.ru/ Голосовать могут только зареганные пользователи (пользователи находятся в компоненте К2) Голосование с результатами (сколько пользователей за что проголосовало)
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