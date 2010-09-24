Одностраничный сайт DHQ [верстка]

$65
HTML-версткаЗавершен3 заявки184 просмотра
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Добрый день,

Нужно сверстать блоками одностраничный HTML сайт на основе PSD и внедрить в нее самый простой модуль голосования. Модуль должен учитывать IP адрес проголосовавшего, во избежание накрутки. Все файлы есть.

Ниже макет страницы и комментарии к ним. Верстка должна быть готова к 12:00 по мск 22.10.2010, а рабочий модуль голосования - к 18:00 по мск 22.10.2010.

Жду предложений

upd. Извините, забыл прикрепить макеты

13 лет назад
Serguei
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
NetSolutions
Моисеенко 
34 годаЛатвия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
Всё сделано на пять с плюсом. Очень доволен выбраным исполнителем. Рекомендую!
Притензий нет, сработались хорошо, приятный в общении. Рекомендую!
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