Одностраничный сайт DHQ [верстка]

Добрый день,

Нужно сверстать блоками одностраничный HTML сайт на основе PSD и внедрить в нее самый простой модуль голосования. Модуль должен учитывать IP адрес проголосовавшего, во избежание накрутки. Все файлы есть.

Ниже макет страницы и комментарии к ним. Верстка должна быть готова к 12:00 по мск 22.10.2010, а рабочий модуль голосования - к 18:00 по мск 22.10.2010.

Жду предложений

upd. Извините, забыл прикрепить макеты