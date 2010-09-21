Сверстать одностраничник (html+css)

HTML-версткаЗакрыт7 заявок298 просмотров
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Нужно сверстать одностраничник, наподобие http://www.smartinfomarketing.ru/viriaks/

Есть текст в word. Нужно перенести в html

Срок - минимальный, сегодня желательно сдать (работы на 1-2 часа максимум)

Оплата сразу по webmoney. В дальнейшем будут подобные заказы, так что работа не на один раз.

Обращаться: skype: vetalsbs icq: 7498863

HTMLCSS
13 лет назад
vetalsbs
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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