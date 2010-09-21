Поставить два шрифта в верстку

Здравствуйте!

Есть сверстанный дизайн. Сверстан он по wordpress, но могу дать и html при необходимости. Требуется поставить везде шрифт calibri, а если у человека не будет он установлен, то чтобы подгружался Arial. Вот и все.

Мне сказали что для этого надо написать какой-то скрипт или что-то в этом роде... Кто сможет справиться? Сколько займет времени и какова цена?

Так же не забывайте оставлять свои контакты, спасибо!