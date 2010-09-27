Верстка простого интерфейса

Задание:

Сверстать прикрепленный шаблон (за несколько и более часов) 1 страничка.

Доп. требования:

Валидность / Совместимость с IE8 (не ниже!, совместимость с архаикой не нужна) и веб.кит.

Верстать все на классах (без id).

Вставить средствами CSS3 (fontsquirrel.com в помощь) шрифт Cambria, если камбрия не загрузилась текст выводится джорджией.

Сделать страницу тянущейся (по горизонтали левое меню и правый отступ статичны, центральная часть тянется, а по вертикали футер всегда прижат к низу браузера.

Обратите внимание на полу прозрачность блоков.

Зелёный свет на слои с таблицами для одинакового отображения во всех браузерах.

Важно: Опыт блочной верстки под JS программирование.

Подробности в скайп или icq

Исходник вышлю исполнителю.

Все дополнительные вопросы в Skype. Заявки скрыты. Господа, указывайте стоимость.