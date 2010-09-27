Верстка простого интерфейса

HTML-версткаЗавершен8 заявок225 просмотров
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Задание:

Сверстать прикрепленный шаблон (за несколько и более часов) 1 страничка.

Доп. требования:

Валидность / Совместимость с IE8 (не ниже!, совместимость с архаикой не нужна) и веб.кит.

Верстать все на классах (без id).

Вставить средствами CSS3 (fontsquirrel.com в помощь) шрифт Cambria, если камбрия не загрузилась текст выводится джорджией.

Сделать страницу тянущейся (по горизонтали левое меню и правый отступ статичны, центральная часть тянется, а по вертикали футер всегда прижат к низу браузера.

Обратите внимание на полу прозрачность блоков.

Зелёный свет на слои с таблицами для одинакового отображения во всех браузерах.

Важно: Опыт блочной верстки под JS программирование.

Подробности в скайп или icq

Исходник вышлю исполнителю.

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13 лет назад
Agmata
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
Выбранные исполнители
Filmer
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
-Light-
35 летДоминиканская Республика
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Александру была поставлена сложная задача: верстка интерфейса с полу прозрачностями и наложениями HTML слоев в кратчайшие сроки. В результате работа была выполнена точно в срок, верстка сделана "пиксель в пиксель". Код получился оптимизированный и читабельный, готовый для установки на него JavaScript-ов. Все наши требования выполнены, и мы уже готовим Александру задание на следующий проект. Рекомендуем Александра для выполнения сложных задач по верстке.
Владимир четко и ясно по пунктам изложил требования, все время был на связи и был готов ответить на любые касающиеся проекта вопросы. Оплату произвел сразу же по факту выполнения, как и обещал. Одним словом никаких нареканий! Рекомендую к сотрудничеству!
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