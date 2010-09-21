Cверстать и натянуть.

Нужна консультация. Точнее необходимо найти ошибку, вероятно, в верстке, сайта http://translation4u.ru/ Суть ошибки: при отображении сайта в браузере ИЕ8 + операционная система Виста или Виндоуз 7 появляются черные пятна и кляксы, изображения плывут и т.д. ...
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Здравствуйте.
Для существующего интернет-магазинна (движок Simpla),разработан новый дизайн-проект.Через день будут готовы исходники.
Соб-но задача думается проста и понятна-нужно сверстать и натянуть с заливкой на сущ хостинг.
Bот главная страница макета:
http://img651.imageshack.us/img651/7167/madonnaw.jpg
Сроки сжатые потому чем быстрее тем лучше.
Спасибо за внимание.
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