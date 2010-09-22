Срочно! Верстка + Натягивание дизайна на SE 4.

СРОЧНО!!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!

Нужно ОЧЕНЬ СРОЧНО сверстать + натянуть Дизайн на social engine 4. До этого провести Миграцию с версии 3 на версию 4.

Как сделать миграцию можете прочитать тут: http://www.socengine.ru/build/453-migraciya-s-socialengine-3-na-4.html

НУЖНО ВСЕ СДЕЛАТЬ и НАСТРОИТЬ НА МОЕМ Сервере до 1 ОКТЯБРЯ, последний день всех настроек 30 сентября. Кто НЕ УСПЕЕТ большая просьба НЕ БЕСПОКОИТЬ