Срочно! Верстка + Натягивание дизайна на SE 4.

HTML-версткаЗакрытнет заявок154 просмотра
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СРОЧНО!!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!

Нужно ОЧЕНЬ СРОЧНО сверстать + натянуть Дизайн на social engine 4. До этого провести Миграцию с версии 3 на версию 4.

Как сделать миграцию можете прочитать тут: http://www.socengine.ru/build/453-migraciya-s-socialengine-3-na-4.html

НУЖНО ВСЕ СДЕЛАТЬ и НАСТРОИТЬ НА МОЕМ Сервере до 1 ОКТЯБРЯ, последний день всех настроек 30 сентября. Кто НЕ УСПЕЕТ большая просьба НЕ БЕСПОКОИТЬ

13 лет назад
daniweb
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
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