Натянуть шаблон на Wordpress

Техническая поддержка двух сайтов-связаны одной кмс. доделки, правки, настройки. сделать то что в приложении. кмс- hostcms хостинг-sweb.ru
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Нужно натянуть обычный html-шаблон на Wordpress. В шаблоне имеется три вида страниц - главная, внутренняя, и внутренняя каталог. Еще нужно настроить модуль последних записей с твиттера.
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