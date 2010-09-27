Исправить баги верстки

HTML-версткаЗакрыт6 заявок179 просмотров
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Скриншот макета в приложении. Исходный материал: html+css+js. На выходе кроссбраузерная верстка. Кому интересно - вышлю исходники. Предложения по цене?

13 лет назад
guralek1
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
AiosS
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
13 лет назад
$30
1 день
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