Шаблон сайта на CMS состоит из нескольких файлов. Там все в таблицах, задача: сделать тоже самое, только дивами. Часть работы уже проделана.
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Нужна верстка ДЛЕ 9. Резина.
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