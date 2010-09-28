Внести исправления на сайте под MODx

HTML-версткаЗакрыт1 заявка164 просмотра
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Есть сайт - www.svetsky.com.

Требуется выполнить несколько задач.

1. После переезда возникли проблемы с кодировкой.

2. Перестал работать загрузчик файлов (фото) через панель админа.

3. Поставить простую гостевую книгу.

4. Вывести на главную страницу еще один блок, идентичный по своему содержанию и функционалу новостям.

MODX
13 лет назад
antpospelov
Антон 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
booby
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад
$10
1 день
Хороший и порядочный Заказчик. Четкая постановка ТЗ. Приятно было сотрудничать.
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