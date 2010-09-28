Нужно готовую верстку сделать валидной

$100
HTML-версткаЗакрыт10 заявок256 просмотров
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Нужно готовую верстку сделать валидной inforexgroup.ru (100 страниц)

13 лет назад
kinostudia
Дмитрий 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
amir-itclub
Амир 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$70
2 дня
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