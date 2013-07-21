Max_Johnes

Макс Джонс Max_Johnes

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Интернет-проекты - хобби, которое кроме удовольствия еще и генерирует cashflow.

На данный момент два основных детища - www.studa.com.ua и www.big4.com.ua.

  • Установка + настройка модуля Sape

    Доброго времени суток! Необходима помощь в настройке/установке кода Sape на 2 сайта: 1. [u]Сайт на CMS SmallNuke (studa.com.ua). Код Sape установлен уже давно.[/u] Нужно изменить текущий код Сапы таким образом, чтобы ссылки отображались не в  "подвале", а ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать сайт на DLE

    Имеется сайт на DLE - warforukraine.com. Неободимо немного доработать шаблон (минимальные правки) согласно ТЗ + настроить мобильную версию сайта. Жду Ваших предложений.

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать сайт на базе шаблона DLE

    Доброго времени суток! Нужно создать информационный сайт на DLE, используя шаблон City Skyline. По-сути это не создание сайта с нуля, а некое "допиливание" шаблона, так как предполагается использовать где-то 80% стандартного функционала данного шаблона. Мое видение ...

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Имплементация результатов аудита сайта

    Необходимо внедрить рекоммендации по результатам аудита сайта. Сайт сделан на Small Nuke, встроенный форум - IPB. Список рекоммендаций - в приложении. Направляйте, плиз, ваши предложения по стоимости.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать 3 шаблона статей для Articles.Sape

    Здравствуйте, коллеги. Есть необходимость создать 3 разных динамических шаблона для Articles.Sape Шаблоны должны соответствовать рекоммендациям Сапы - https://help.sape.ru/articles/faq/1043 CMS сайта, на который нужно устанавливать шаблон - Small Nuke. Жду Ваших предложений.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оптимизация сайта (СДЛ) под Sape.ru

    Доброго времени суток! Существует СДЛ studa.com.ua, с него уже несколько лет продаются ссылки через sape.ru На данный момент есть необходимость в оптимизации сайта под продажу ссылок через данную биржу. Задание включает в себя, но не ограничивается следующим: - обновление ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Починить форум на IPB

    Доброго времени суток! Есть сайта на Smallnuke с интегрированым форумом на Invision Power Board. Сайт: studa.com.ua Несколько дней назад начала возникать ошибка - невозможно зайти на форум. Скорее всего ошибка в БД форума. Большей информацией не располагаю. Жду ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мелкие доработки сайта на Joomla

    Есть сайт на Joomla - big4.com.ua Необходимо сделать несколько вещей: - подкорректировать модуль регистрации, возобновить возможность поиска пользователей по базе данных (по 2 полям); - Добавить счетчики (bigmir + еще один, готов обсуждать какой именно). - поправить несколько графических ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Зафиксить форум на IPB

    Здравствуйте! Есть небольшая проблемка с форумом, которая состоит в следующем: При создании темы или ответа в тему на любой из веток форума появляется сообщение об ошибке . Но тем не менее сообщение на форуме в итоге появляется. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Очистить сайт от вирусов

    Всем добрый вечер. Суть проблемы следующая: на хостинге в файлах сайта завелись вирусы (PHP Shell), насоздавали большое количество файлов и папок дополнительных. Последний из бекапов очень старый, в нем неучтены последние апгрейды сайта. Поэтому есть необходимость правильно ...

    PHP
    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Кроссбраузерная верстка + зафиксить форум на phpbb

    Доброго времени суток! Есть сайт на joomla 2.5.4 на котором установлен форум phpbb На данный момент существуют следующие проблемы: 1) форум не совсем корректно отражается при использовании Mozilla Firefox - не работает "полоса прокрутки", невозможно віполнение ...

    PHPJoomlaСайт на Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать модуль для сайта на Small Nuke

    Всем доброго времени суток! Есть сайт на Small Nuke. Необходимо создать модуль для добавления информации внешними пользователями. Форма будет содержать не более 10 полей для ввода данных, сама форма должна быть премодерируемой. ТЗ отправлю по запросу. Предлагайте ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Зафиксить форум на phpBB

    Требуется исправить ошибки на форуме на phpBB. Рабочий бекап имеется. Тем, кто заинтересовался, сброшу линк на форум, чтобы глянули, какого характера проблемы. Смотрите и предлагайте Ваши цены. Спасибо!

    PHP
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ряд доработок сайта на Joomla

    1) Апдейт Joomla до последней стабильной версии ( на данный момент стоит Joomla 1.0) 2) создание/аптейт модуля регистрации пользователей: На сайте уже существует модуль регистрации, синхронизированный с модулем регистрации на форуме (является ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Проблема с каталогом файлов, сайт на SmallNuke

    Доброго времени суток! Нужны спецалисты, знакомые со SmallNuke, чтобы решить следующую проблему: уже некоторое время с сайта пользователям невозможно скачать файлы, которые находятся в каталоге файлов сайта. Жду предложений.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Восстановление базы данных форума (SQL)

    Есть сайт на SmallNuke на котором стоял форум на Invision Power Board v. 2.3.6 Около года назад при неудачной попытке обновления форума база данных была повреждена. Сохранилось несколько вариантов бекапа, но ни один из них мягко ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Ремонт и апдейт форума на phpBB

    Имеется сайт на Joomla с форумом на phpBB. (www.big4.com.ua) Пару месяцев назад форум слетел. Нужно его починить и аптейтнуть к одной изпоследних стабильных версий. Жду Ваших предложений, господа.

    PHPJoomlaСайт на Joomla
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
dion1919
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Создать сайт на базе шаблона DLE
Хороший заказчик. Результатом сотрудничество доволен. Рекомендую
Исполнитель хорошо знаком с тематикой и в целом работа была выполнена неплохо.
Ответный отзыв
Pyton_
Мария 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Ряд доработок сайта на Joomla
+
Результатми работы остался долволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
fastit
Сергей 
28 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Оптимизация сайта (СДЛ) под Sape.ru
Рад был сотрудничать. Человек порядочный, оплата была после выполнения.
Работой доволен, в будущем думаю еще обращатся.
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nav1
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Поменять расположение баннеров на сайте.
Хороший и честный заказчик
Все зафиксил, работой доволен.
Ответный отзыв
sdaccent
Юрий 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Зафиксить форум на IPB
Хороший работодатель, оставил положительное мнение о себе.
Всё сделано достаточно быстро. Рекоммендую.
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