Max_Johnes

Доброго времени суток! Необходима помощь в настройке/установке кода Sape на 2 сайта: 1. [u]Сайт на CMS SmallNuke (studa.com.ua). Код Sape установлен уже давно.[/u] Нужно изменить текущий код Сапы таким образом, чтобы ссылки отображались не в "подвале", а ...
Интернет-проекты - хобби, которое кроме удовольствия еще и генерирует cashflow.
На данный момент два основных детища - www.studa.com.ua и www.big4.com.ua.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Для админки сайта на SmallNuke необходимо установить визуальный редактор. Раньше он был, но после переезда на новых хостинг пропал.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется сайт на DLE - warforukraine.com. Неободимо немного доработать шаблон (минимальные правки) согласно ТЗ + настроить мобильную версию сайта. Жду Ваших предложений.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Нужно создать информационный сайт на DLE, используя шаблон City Skyline. По-сути это не создание сайта с нуля, а некое "допиливание" шаблона, так как предполагается использовать где-то 80% стандартного функционала данного шаблона. Мое видение ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо внедрить рекоммендации по результатам аудита сайта. Сайт сделан на Small Nuke, встроенный форум - IPB. Список рекоммендаций - в приложении. Направляйте, плиз, ваши предложения по стоимости.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, коллеги. Есть необходимость создать 3 разных динамических шаблона для Articles.Sape Шаблоны должны соответствовать рекоммендациям Сапы - https://help.sape.ru/articles/faq/1043 CMS сайта, на который нужно устанавливать шаблон - Small Nuke. Жду Ваших предложений.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток! Существует СДЛ studa.com.ua, с него уже несколько лет продаются ссылки через sape.ru На данный момент есть необходимость в оптимизации сайта под продажу ссылок через данную биржу. Задание включает в себя, но не ограничивается следующим: - обновление ...Завершен9 лет назад
Доброго времени суток! Есть сайта на Smallnuke с интегрированым форумом на Invision Power Board. Сайт: studa.com.ua Несколько дней назад начала возникать ошибка - невозможно зайти на форум. Скорее всего ошибка в БД форума. Большей информацией не располагаю. Жду ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на Joomla - big4.com.ua Необходимо сделать несколько вещей: - подкорректировать модуль регистрации, возобновить возможность поиска пользователей по базе данных (по 2 полям); - Добавить счетчики (bigmir + еще один, готов обсуждать какой именно). - поправить несколько графических ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Есть небольшая проблемка с форумом, которая состоит в следующем: При создании темы или ответа в тему на любой из веток форума появляется сообщение об ошибке . Но тем не менее сообщение на форуме в итоге появляется. ...Завершен11 лет назад
Всем добрый вечер. Суть проблемы следующая: на хостинге в файлах сайта завелись вирусы (PHP Shell), насоздавали большое количество файлов и папок дополнительных. Последний из бекапов очень старый, в нем неучтены последние апгрейды сайта. Поэтому есть необходимость правильно ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток! Есть сайт на joomla 2.5.4 на котором установлен форум phpbb На данный момент существуют следующие проблемы: 1) форум не совсем корректно отражается при использовании Mozilla Firefox - не работает "полоса прокрутки", невозможно віполнение ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Всем доброго времени суток! Есть сайт на Small Nuke. Необходимо создать модуль для добавления информации внешними пользователями. Форма будет содержать не более 10 полей для ввода данных, сама форма должна быть премодерируемой. ТЗ отправлю по запросу. Предлагайте ...Завершен11 лет назад
Требуется исправить ошибки на форуме на phpBB. Рабочий бекап имеется. Тем, кто заинтересовался, сброшу линк на форум, чтобы глянули, какого характера проблемы. Смотрите и предлагайте Ваши цены. Спасибо!Прочее1 исполнительЗавершен11 лет назад
1) Апдейт Joomla до последней стабильной версии ( на данный момент стоит Joomla 1.0) 2) создание/аптейт модуля регистрации пользователей: На сайте уже существует модуль регистрации, синхронизированный с модулем регистрации на форуме (является ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Доброго времени суток! Нужны спецалисты, знакомые со SmallNuke, чтобы решить следующую проблему: уже некоторое время с сайта пользователям невозможно скачать файлы, которые находятся в каталоге файлов сайта. Жду предложений.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно установить код тизерной сети на сайт (сайт на CMS SmallNuke). Как я понимаю - это дело нескольких минут. Жду Ваших предложений.Завершен12 лет назад
Есть сайт на SmallNuke на котором стоял форум на Invision Power Board v. 2.3.6 Около года назад при неудачной попытке обновления форума база данных была повреждена. Сохранилось несколько вариантов бекапа, но ни один из них мягко ...Базы данных1 исполнительЗавершен12 лет назад
Имеется сайт на Joomla с форумом на phpBB. (www.big4.com.ua) Пару месяцев назад форум слетел. Нужно его починить и аптейтнуть к одной изпоследних стабильных версий. Жду Ваших предложений, господа.Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть сайт на SmallNuke с форумом на Invision Power Board v. 2.3.6 Нужно переехать на стабильную версию IPB 3. (желательно 3.1) Жду Ваших предложений.Завершен12 лет назад