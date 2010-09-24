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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Работа (довольно нетривиальная верстка) была сделана качественно и добросовестно. Я доволен.
Ответный отзыв
всё хорошо
$90
10 баллов
13 лет назад
Алексей быстро и без нареканий сверстал наш сайт, таких фрилансеров бы побольше!-)
Ответный отзыв
Продуктивное сотрудничество. С такими заказчиками, приятно работать. Адекватное, содержательное ТЗ. Лояльное отношение к работе. Достойная и своевременная оплата.
HTML-верстка
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#942