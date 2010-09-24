blajnoy

Алексей blajnoy

 
41 годУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Div-ная, кросбраузерная верстка, валидный, семантичный код, пикс. перфект
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Отзывы заказчиков
weblancer_user
Василий 
56 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Доработка верстки страницы
Работа (довольно нетривиальная верстка) была сделана качественно и добросовестно. Я доволен.
всё хорошо
Ответный отзыв
magnam
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$90
10 баллов
13 лет назад
Верстка сайта.
Алексей быстро и без нареканий сверстал наш сайт, таких фрилансеров бы побольше!-)
Продуктивное сотрудничество. С такими заказчиками, приятно работать. Адекватное, содержательное ТЗ. Лояльное отношение к работе. Достойная и своевременная оплата.
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
от $1
от 1 дня
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