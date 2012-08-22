weblancer_user

Нужно сделать сайт в виде форума. Какой движок - не очень принципиально, но лучше конечно бесплатный. Озвучьте Ваше предложение. На платный соглашусь, только если будут для этого веские основания. Главные условия по движку и настройке: [list][*]Никакой другой функциональности, кроме ...