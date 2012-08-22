weblancer_user

Нужно написать штук 20 отзывов об услугах компании (должны выглядеть, как от разных людей, учитывая, что кто-то пишет интеллигентно и грамотно, а кто-то - наоборот). Нужны только тексты, размещать не надо. При отклике указывайте, пожалуйста, стоимость ...
- Копирайтинг20 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайн листка с информацией формата А5. Этот листок планируется вкладывать в папку с договором для клиента. На нем будет информация о скидке на будущие заказы, призыв оставить отзыв, и т.п. Ориентация листка - портретная. Изображение только с ...Дизайн продукции12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать сайт в виде форума. Какой движок - не очень принципиально, но лучше конечно бесплатный. Озвучьте Ваше предложение. На платный соглашусь, только если будут для этого веские основания. Главные условия по движку и настройке: [list][*]Никакой другой функциональности, кроме ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
В сайте http://leley.ru, оформить название сайта "Няня На Час" так, чтобы оно смотрелось художественно и гармонировало с дизайном сайта. Сайт сделан на основе готового шаблона, в котором сколько-нибудь ощутимого дизайна для названия предусмотрено не было. Результат ...Завершен9 лет назад
Установить и настроить почтовый сервер под Windows Server 2012, с настройкой DKIM и SPF. Обеспечить возможность отправки писем не только с того же самого компьютера, но и с других тоже. Также установить и настроить POP3 и ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать дизайн содержимого приветственной страницы сайта знакомств http://be-as-is.com Левую колонкку (с логотипом и кнопками), а также шапку (цветную полосочку) и подвал (зеленую полосочку) не трогаем. Соответственно, нужно чтобы эти элементы гармонировали с будущим дизайном данной ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
Всех с Новым Годом, уважаемые коллеги! Нужно сделать четыре картинки 200х200 пикселей, формат JPEG, для рекламы сайта знакомств. Картинки будут размещаться на страницах вот такого типа: http://code.directadvert.ru/show.cgi?adp=23900&nnn=23900&t=0.6889601480215788 а также вот такого, в уменьшенном до 100х100 пикселей виде: http://www.directadvert.ru/example/txt/?da_id=3504890 Две ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Параметры - 16х16 пикселей, 256 цветов, фон прозрачный. Результат в формате .ICO. Дополнительные особенности: Браузер показывает эту иконку как на белом, так и на тёмном фоне. Поэтому нужно проверить - не появляется-ли вокруг иконки, когда под ...Завершен11 лет назад
Нужно нарисовать 75 изображений размером 90х90 пикселей. Все изображения должны быть нарисованы лично исполнителем «от руки». Эти 75 изображений разбиты на 5 тематических групп по 15 изображений в каждой: 1. Романтические (всё, что подскажет вам ваша фантазия) 2. Цветы 3. Игрушки (плюшевые ...Завершен11 лет назад
Нужен только дизайн, без верстки. Требуется сделать главную страницу и три внутренних. А также: • дополнительные элементы - диалоговые окна, кнопки и т.п., всего около 10 позиций. • несколько служебных изображений типа иконок. Основные моменты: • Пользовательский интерфейс сайта уже готов, т.е. в ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доработать верстку страницы сайта. 1. Сейчас центральная прямоугольная область с контентом закреплена статически. Это не очень хорошо, т.к. пользовательское меню ("Моя анкета", "Мои фотки" и т.д.) может иметь разное количество строк, или вообще отсутствовать (если юзер ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад