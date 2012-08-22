weblancer_user

Василий weblancer_user

 
56 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Отзывы о компании

    Нужно написать штук 20 отзывов об услугах компании (должны выглядеть, как от разных людей, учитывая, что кто-то пишет интеллигентно и грамотно, а кто-то - наоборот). Нужны только тексты, размещать не надо. При отклике указывайте, пожалуйста, стоимость ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн листовки формата А5

    Нужен дизайн листка с информацией формата А5.  Этот листок планируется вкладывать в папку с договором для клиента.  На нем будет информация о скидке на будущие заказы, призыв оставить отзыв, и т.п. Ориентация листка - портретная. Изображение только с ...

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Установить движок форума и настроить

    Нужно сделать сайт в виде форума.  Какой движок - не очень принципиально, но лучше конечно бесплатный. Озвучьте Ваше предложение. На платный соглашусь, только если будут для этого веские основания. Главные условия по движку и настройке: [list][*]Никакой другой функциональности, кроме ...

    MySQL
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Окультурить художественно название сайта в шапке

    В сайте http://leley.ru, оформить название сайта "Няня На Час" так, чтобы оно смотрелось художественно и гармонировало с дизайном сайта. Сайт сделан на основе готового шаблона, в котором сколько-нибудь ощутимого дизайна для названия предусмотрено не было. Результат ...

    Дизайн сайта
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поднять почтовый сервер под Windows

    Установить и настроить почтовый сервер под Windows Server 2012, с настройкой DKIM и SPF. Обеспечить возможность отправки писем не только с того же самого компьютера, но и с других тоже. Также установить и настроить POP3 и ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн приветственной страницы сайта

    Нужно сделать дизайн содержимого приветственной страницы сайта знакомств http://be-as-is.com Левую колонкку (с логотипом и кнопками), а также шапку (цветную полосочку) и подвал (зеленую полосочку) не трогаем. Соответственно, нужно чтобы эти элементы гармонировали с будущим дизайном данной ...

    Тексты для сайта
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Картинки для тизерной рекламы

    Всех с Новым Годом, уважаемые коллеги! Нужно сделать четыре картинки 200х200 пикселей, формат JPEG, для рекламы сайта знакомств. Картинки будут размещаться на страницах вот такого типа: http://code.directadvert.ru/show.cgi?adp=23900&amp;nnn=23900&amp;t=0.6889601480215788 а также вот такого, в уменьшенном до 100х100 пикселей виде: http://www.directadvert.ru/example/txt/?da_id=3504890 Две ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Favicon для сайта знакомств

    Параметры - 16х16 пикселей, 256 цветов, фон прозрачный. Результат в формате .ICO. Дополнительные особенности: Браузер показывает эту иконку как на белом, так и на тёмном фоне. Поэтому нужно проверить - не появляется-ли вокруг иконки, когда под ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Виртуальные подарки для сайта знакомств

    Нужно нарисовать 75 изображений размером 90х90 пикселей. Все изображения должны быть нарисованы лично исполнителем «от руки». Эти 75 изображений разбиты на 5 тематических групп по 15 изображений в каждой: 1. Романтические (всё, что подскажет вам ваша фантазия) 2. Цветы 3. Игрушки (плюшевые ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта знакомств

    Нужен только дизайн, без верстки. Требуется сделать главную страницу и три внутренних. А также: • дополнительные элементы - диалоговые окна, кнопки и т.п., всего около 10 позиций. • несколько служебных изображений типа иконок. Основные моменты: • Пользовательский интерфейс сайта уже готов, т.е. в ...

    Дизайн сайтаFlash
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка верстки страницы

    Доработать верстку страницы сайта. 1. Сейчас центральная прямоугольная область с контентом закреплена статически. Это не очень хорошо, т.к. пользовательское меню ("Моя анкета", "Мои фотки" и т.д.) может иметь разное количество строк, или вообще отсутствовать (если юзер ...

    Java
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Установить движок форума и настроить
Всё отлично. Всегда был на связи. Были даны все необходимые допуски. Моментальная оплата. Рекомендую.
Всё окей, быстро, качественно.
Ответный отзыв
alinysia
Алина 
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Окультурить художественно название сайта в шапке
Хороший заказчик. Оплата была без задержек, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Всё окей. Логотип сделала за сутки, качественный, художественный, оригинальный. Ни одной коррекции не понадобилось вообще.
Ответный отзыв
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Поднять почтовый сервер под Windows
приятный адекватный заказчик
Всё хорошо! Быстро, без проблем, добросовестно.
Ответный отзыв
blajnoy
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Доработка верстки страницы
всё хорошо
Работа (довольно нетривиальная верстка) была сделана качественно и добросовестно. Я доволен.
Ответный отзыв
Tiraska
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Картинки для тизерной рекламы
Хороший и надежный заказчик.Очень досконально описал задание. Работы прошла отлично! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Всё нормально, баннеры у Виталия получаются отлично. Рекомендую его как хорошего исполнителя и профессионала.
Ответный отзыв