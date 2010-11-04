Сайт http://adamas-amoris.com на DLE 8.3. Правка кривой верстки. Настройка flash-шапки. Предпочтение программисту из Киева
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Нужно натянуть PSD-макет на WebAsyst. *.jpg - можно посмотреть тут http://narod.ru/disk/25650182000/main_1.jpg.html
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