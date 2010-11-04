Натянуть PSD-макет на WebAsyst

Сложно встретить такого понимающего и разбирающегося в деталях работы специалиста. Мало с каким работодателем после окончания заказа хочется продолжить не только работать но и вообще общаться, смею вас убедить что результатом нашей совместной трудовой активности стало то что я стал относиться к этому человеку не как к работодателю а как к другу! И посчитал бы за честь если бы он так же ко мне относился. На счет оплаты могу высказать только слова восхищения. Одним словом, человек во всех отношениях надежный!