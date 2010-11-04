krnkazaryan

Oплата после работы
Работаю не дорого и в основном оплата после работы.
Стучитесь в аську, или скидывайте на почту
ISQ: 647254345
Почта: [email protected]
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
13 лет назад
Все сделал четко быстро. Настоящий мастер своего дела Всегда буду обращаться!
Ответный отзыв
Сложно встретить такого понимающего и разбирающегося в деталях работы специалиста. Мало с каким работодателем после окончания заказа хочется продолжить не только работать но и вообще общаться, смею вас убедить что результатом нашей совместной трудовой активности стало то что я стал относиться к этому человеку не как к работодателю а как к другу! И посчитал бы за честь если бы он так же ко мне относился. На счет оплаты могу высказать только слова восхищения. Одним словом, человек во всех отношениях надежный!