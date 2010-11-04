krnkazaryan

Карен Казарян krnkazaryan

 
41 годАрмения/Степанакерт
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Oплата после работы

Работаю не дорого и в основном оплата после работы.

Стучитесь в аську, или скидывайте на почту

ISQ: 647254345

Почта: [email protected]

Отзывы заказчиков
vinweb
Андрей 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Верстка, вставка модулей на Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kitanta
Валера 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
$30
10 баллов
13 лет назад
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Все сделал четко быстро. Настоящий мастер своего дела Всегда буду обращаться!
Сложно встретить такого понимающего и разбирающегося в деталях работы специалиста. Мало с каким работодателем после окончания заказа хочется продолжить не только работать но и вообще общаться, смею вас убедить что результатом нашей совместной трудовой активности стало то что я стал относиться к этому человеку не как к работодателю а как к другу! И посчитал бы за честь если бы он так же ко мне относился. На счет оплаты могу высказать только слова восхищения. Одним словом, человек во всех отношениях надежный!
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