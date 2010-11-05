Правка верстки + флеш-программирование

Доработать верстку страницы сайта. 1. Сейчас центральная прямоугольная область с контентом закреплена статически. Это не очень хорошо, т.к. пользовательское меню ("Моя анкета", "Мои фотки" и т.д.) может иметь разное количество строк, или вообще отсутствовать (если юзер ...