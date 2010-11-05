Правка верстки + флеш-программирование

$40
HTML-версткаЗавершен6 заявок261 просмотр
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Сайт http://adamas-amoris.com на DLE 8.3. Правка кривой верстки. Настройка flash-шапки. Предпочтение программисту из Киева

13 лет назад
mr_raven
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bigolub
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$35
2 дня
Работа выполнена. Буду обращаться и дальше
Приятно было работать с таким заказчиком
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